〈北部〉庇護工場中秋禮品 市長率先採購

2017-09-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕距離中秋節還有一個多月，為協助桃園市六家身心障礙者庇護工場銷售，市長鄭文燦昨天邀請LamiGirls，一同為庇護工場中秋禮品促銷，鄭文燦也率先購買十萬元禮品，盼能拋磚引玉、帶動更多買氣，他表示，市府也將活化公廿四公園，在舊桃高女生部校長宿舍，設置第七家庇護工場。

鄭文燦也頒發獎項給「企業團體訂購桃園庇護工場產品競賽」前十名企業、「市府各級機關採購身心障礙者庇護工場產品競賽」十一個優勝機關、「庇護天使工作影像繪畫比賽」五十名得獎者，其中，購買最多的敬鵬工業公司，共買了七十多萬元中秋禮品。

桃園庇護工場推出的中秋節禮品，包括伊甸烘焙咖啡屋「喜悅八入禮盒」等多種中秋禮盒，電話︰427-8229；十字路口咖啡屋市府小站「月圓幸福禮盒」，電話︰334-0139；沁心小站庇護餐坊「沁心蛋黃酥」等多種中秋禮盒，電話︰479-9595分機325292；樂桃桃咖啡簡餐坊「蛋黃酥禮盒」等多種中秋禮盒，電話︰369-8553分機2601；樂桃桃洗車美容坊「中秋節當週來店禮」，電話︰369-8553分機2666；美好庇護工場「庇護傳愛無毒蔬菜」，電話︰471-8695，另可至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」官網購買。