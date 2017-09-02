〈北部〉無牌廢棄車占道 檢舉查報系統上線

2017-09-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市經常發現廢棄車輛占據道路情形，為此，市府環保局開發「廢棄機動車輛查報拖吊保管系統」程式，即日起民眾只要發現無牌廢棄車輛占用道路，都可以上網檢舉，同時也可查詢案件處理進度，環保局表示，希望透過全民協助舉報，有效減少無牌廢棄車輛棄置路邊的狀況。

環保局長沈志修說，依據「道路交通管理處罰條例」、「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」相關規定，若經確認為廢棄車輛且占用道路範圍，清潔稽查大隊人員會於車體明顯處張貼公告，若七天後車主仍未出面移車，清潔稽查大隊可委託廠商，將車輛先行移置到指定場所存放、再公告一個月，同時也會通知警察、監理單位協助通知車主，一個月後仍無人認領則視同廢棄物，直接交由專業廠商拆解處理。

環保局統計，二○一六年共查報五一三五輛無牌廢棄車輛，四四八九輛張貼公告，三二八四輛於七日公告後移置；而二○一七年迄今，共查報三○一一輛，張貼公告二五三九輛，七日後移置的則有一九七六輛，移置車輛最後的命運，都是被以廢鐵集體拍賣，由專業廠商拆解處理。

可上傳照片 並掌握最新進度

沈志修表示，以往民眾大多透過市民服務熱線一九九九檢舉，如今建置「廢棄機動車輛查報拖吊保管系統」，提供民眾更多元的陳情管道，也可上傳照片供稽查人員查核，民眾如關心處理進度，也可透過案件編號掌握最新處理進度。

桃園監理站站長周景朗表示，無牌廢棄車輛若隨意丟棄道路，除廢清法可處理外，若有交通違規情形，也可從車輛引擎號碼找出車主開罰，若車子移動產生的稅費，也是要由車主負擔，請車主勿隨意棄置車輛。

周景朗說，環保署有廢棄車輛回收系統，民眾如需報廢車輛，可撥打0800-085717，會有合法廠商協助處理，不僅有一千元報廢獎金，報廢車輛也有好幾千元殘值。