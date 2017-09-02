〈中部〉台中「青年加農」夯 擬保障女性名額

2017-09-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕「青年加農」備受中央肯定，今年第三屆選出五十位優質青農。市長林佳龍昨在開訓典禮表示，市府不僅培訓青農，更提供土地、資金、技術與行銷通路，協助建立品牌故事，種出更多高附加價值的農產品，未來還要研議女性保障名額。

市府指出，前年起推動「青年加農」計畫，留農率達九成六，這項計畫不僅提升農業發展基金效益，更首創師徒制，讓老農經驗傳承給青年朋友，加上電子商務創意行銷，創造年薪百萬青農。總統蔡英文對此大力肯定，期待將台中經驗推廣全國。

「青年加農」今年有一三八人申請，經專家學者審查及面談，擇優錄取五十人，其中女性有九位，開訓後將展開一年實務訓練，期間每月三萬元生活津貼。林佳龍說，未來將研議女性保障名額，鼓勵女性朋友務農，一同為台灣農業發展打拚。

對於保障女性名額，第三屆女青農黃小姐高度贊成，並認為，男生做得到的，女生當然也做得到，她期待賢拜無保留的將經驗與技術傳承，學習如何從事「溫室栽培」，種出品質第一的哈密瓜與番茄。

第二屆青農王先生與林小姐則認為，台中有高海拔的高山，也有平坦的田園，氣候濕度適合種植不同種類的水果。去年培訓期間學到許多，但「師父領進門，修行在個人」，結訓後才是真正的挑戰開始，將持續磨練種植技術，種出優質農產品。