〈中部〉台中空污橘色警戒 16測站半數淪陷

2017-09-02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受到颱風「瑪娃」外圍低氣壓環流影響，從前天開始，中南部風場微弱，台中市空氣品質指標亮橘燈，其中東大站甚至亮出紅色警報，對所有族群不健康，環保局提醒民眾，做好自我防護，減少外出或戴口罩，預估週六颱風遠離，空品會逐漸改善。

鄰近台灣大道 東大測站亮紅燈

台中市受到颱風外圍環流影響，前天主要在市區的空品測站亮橘燈，市區明顯感受到天空灰濛濛，隨著下沈氣流造成污染物持續累積，空氣品質變差，昨天十六個空品測站，超過半數亮橘燈，山海屯陸續淪陷，東大站更連續兩天亮紅燈，細懸浮微粒（PM2.5）也飆到近100ug/m3，該測站位於東海大學內，可能與鄰近台灣大道，交通流量大，加重空污危害。

環保局針對空污，已啟動應變措施，目前環保署測站達橙色等級，為預警二級，若空品持續惡化，在十六個測站中，六個測站以上PM2.5即時濃度達71ug/m3以上，將通知台電降載。

環局加強道路灑水、稽查工地

環保局也針對台中工業區稽查三家次、稽查鄰近營建工地空污防制措施操作狀況，落實裸露區域粒狀污染物防制、提高周邊道路灑水頻率、加強機動車輛停車怠速稽查作業、針對工廠加強稽查空污排放行為，並加強巡檢餐飲油煙排放及露天燃燒，減緩空污影響。

環保局建議，民眾外出時多搭乘大眾運輸工具，敏感族群減少外出或戴口罩。由於中元節將至，呼籲減少香與紙錢的使用量，共同努力維護空氣品質。預估颱風遠離、風向偏南風，空品將稍有改善。

空品即時訊息，可上環保局空氣品質監測網： http://taqm.epb.taichung.gov.tw/查詢，或訂閱台中市環保局空氣品質頻道：https://goo.gl/EnZ3WA，隨時掌握空氣品質狀況，做好自我防護。