〈中部〉涉租山種大麻 水里代會前副主席收押

2017-09-02

信義地利村數公頃山林

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心（簡稱中打）等單位在南投地檢署檢察官指揮下，於南投縣信義鄉山區，查獲水里鄉代表會前副主席陳建宏等二人，涉嫌承租整座山頭想種植大麻，但僅培養大麻幼苗一○三株就被查獲，另查獲大麻成品與大麻種籽，不過，陳嫌辯稱他不知道，法院裁定羈押。

陳建宏僱人種植遭查獲

中打偵查第六大隊第五隊調查，五十歲的陳建宏十年前擔任水里鄉代表會副主席時，因經營賭場、地下錢莊並成立暴力犯罪組織，被南投警方提報治平對象。去年一月又查獲他持有大麻種籽約七十粒，陳嫌因吸食大麻而裁定觀察勒戒，但南投警方認為大麻種籽不能吃，一定是用來種植，但卻苦無種植證據，去年十月將此案轉交中打。

中打調查，陳嫌今年上半年於信義鄉地利村偏僻山區承租一整座山，面積數公頃，雖地處偏僻，但這半年卻各種不同工程人員去勘查，陳嫌雖聘僱種植大麻的高手李浚頡，但因狀況多而不敢貿然種植。

夾雜咖啡酪梨分散栽植

李嫌在二○○九年，曾被南投警方查獲種植一七五一株大麻，他出獄後重操舊業，但鑑於被查獲的經驗，他決定在這座山頭小批分散種植，夾雜在咖啡、酪梨等農作物之間，避免「雞蛋放在同一籃子」。

警方調查，一公克大麻市價一千五百到二千五百元不等，品質佳或賣給闊少爺，每公克可達三千元。

警方前天逮捕陳嫌與李嫌二人，以及買大麻的毒蟲十人，查獲大麻幼苗一○三株、大麻成品四二七.五五公克、大麻煙廿九枝、大麻種三包。