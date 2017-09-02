〈中部〉二林相思寮聚落 年底將有自來水

2017-09-02

中科進駐8年 居民挖井越深了

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣二林鎮中科四期園區旁有一「相思寮」聚落，該區近五十位居民長期抽取地下水供民生使用，八年前中科進駐，造成村落用水吃緊，地下水井越挖越深，水質依舊黃濁，雖然兩年前中科答應要為村民舖設自來水，但至今仍未有下文。立委洪宗熠昨日召集中科管理局、台水公司等多部會人員進行會勘，台水公司表示已獲三八○萬元補助，只要完成過半住戶申請，年底前就有自來水使用。

相思寮曾是日治時代製糖會社所在地，最多時曾居有一、兩百名住戶，隨著製糖業沒落，人口外移剩十三戶約五十位居民，八年前中科四期選定該址，卻也因為環評等因素與當地居民進行行政訴訟，和解條件即是替居民舖設自來水管線，兩年前訴訟定讞，但自來水舖設卻遲遲未動工，由於水況越來越差，再度引起居民不滿。

萬合里長陳俊男表示，當地居民長期使用地下水做民生用水，因為水質黃濁無法飲用，只能自行購買飲用水，相當不便；居民邱建欽說，訴訟結果至今已經多年，卻一點動靜都沒有，由於水質不佳管線易卡垢，洗衣後也常呈黃斑，嚴重甚至造成洗衣機損壞，非常無奈，希望趕快擁有自來水。

洪宗熠則希望各單位正視民生及相互配合，自來水公司應輔導居民申請埋設自來水管線事宜，中科亦應協助，不要拖延，使居民們儘速擁有自來水使用。

已獲380萬補助 須過半住戶申請

對此中科管理局副局長施文芳表示，兩年前訴訟定讞後，中科即履行和解庭承諾，撥款二百萬元協助相思寮聚落進行自來水管線舖設，但該處距離最近的水端有一公里多，而原本供給工業園區的管線口徑與民生用水不符，因此一直與台水公司進行施工規劃。

自來水公司第十一區管理處副處長謝忠峻說，他們已獲得水利署「無自來水地區供水改善計畫」一八○萬元補助，由於當地居民填寫的是意願書，需再填寫申請書，只要過半住戶（七戶以上）就可立即動工，預計年底前就能完工。