〈中部〉（雲林）非裂即爛 東勢西瓜壞了9成

2017-09-02

〔記者陳燦坤／東勢報導〕天公不作美，東勢鄉今年連兩季西瓜幾乎全泡湯，尤其這一季西瓜原本預期在最近採收，正好遇上中元節熱銷期，沒想到天候不穩定，造成西瓜成長期吸收過多水份，裂果相當嚴重，血本無歸。

東勢鄉西瓜二期作在七月播種，採收期正好遇上農曆中元節期間，因瓜果是解暑的良品，頗受消費者喜愛，尤其最近氣溫飆高，農民相當看好二期栽種的西瓜。

沒想到現在整個瓜田的西瓜不是腐爛便是裂果「開口笑」，農民卻笑不出來，楊姓農民看到許多重達三台斤的西瓜萎縮、成爛泥，心裡覺得好痛，指這一季多數瓜田採收數量可能不到一成，不少農民栽種的西瓜全部爛光，努力付出血本無歸，最後只能耕鋤當肥料，還可以吃的西瓜則是帶回家分送親友儘快享用，尚未成熟的小西瓜只能醃製成西瓜綿。

林姓農民反應，東勢鄉西瓜一年栽種兩期，上一期遇到颱風來襲，至少西瓜可採收一成，瓜苗成本還可以回收，第二期則因天候不穩定，只能慘賠收場，滿園西瓜經過挑選，可收成還不到一成，為了減少損失，部分農民將採收的西瓜擺放在家門口兜售，能賣多少算多少。

農民評估這幾年西瓜栽種不易，最大因素來自天候，除了颱風造成瓜田泡水，西瓜裂果，第二期產季則陰晴不定，暴雨後再經烈日曝曬，西瓜裂果，能上巿的瓜果所剩無幾。