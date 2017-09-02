〈中部〉（雲林）斗六文旦夭壽甜 老欉用命換來的

2017-09-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六文旦今年甜度超高，較往年平均高出一度，部分地區的文旦更從十三度起跳，甚至出現十七度的超高甜度，但農民一點也高興不起來，超甜的文旦通常在文旦樹垂死前才會產生，今年甜文旦是不少老欉文旦「用生命換來的」。

近20天無雨 甜度飆到17

斗六文旦產銷班陳坤裕表示，斗六文旦品質一流，正常甜度約十一度至十三度，但今年文旦採收前有近廿天沒有降雨，八月氣溫也維持在攝氏卅五度以上，使文旦甜度比往年高出許多，平均至少高出一度以上，他家的文旦更維持在十三至十五度，甚至測到十七度。

陳坤裕說，文旦飆出超高甜度通常是文旦樹弱化、瀕臨死亡才會產生的現象，通常發生在老欉文旦上，有些老文旦樹熬不過極端氣候，在垂死之前將養份全輸送到果實上，拚老命結出最有滋味的文旦。

文旦班員廖廣統也表示，他家種了近五分地、一百八十棵文旦，在這個夏天死了約十棵，讓他很捨不得；另有十幾棵他放棄收成，把未熟的文旦採下，希望能保住老文旦樹的命，讓它們來年還會繼續結果。

經營三分地大文旦園的張姓果農表示，園中多的是十六、十七度的文旦，但果樹明顯變得弱勢，擔心會撐不到明年，就算能繼續活下來，在母株健康條件不佳下，明年斗六文旦的產量恐怕也會大減。

「斗六頂級文旦，很多是老欉文旦樹用命換來的。」陳坤裕說，這是文旦農間不能言傳的秘密，所以不少文旦農寧可犧牲一點品質，保住老欉文旦，讓斗六文旦可以永續經營。