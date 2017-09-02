〈中部〉（嘉縣）太平雲梯4日起賣票 只能刷卡網購

2017-09-02

〔記者曾迺強／梅山報導〕全國最長單跨景觀吊橋嘉義縣「太平雲梯」，將於九月廿三日營運，阿里山國家風景區管理處於九月四日上午十點在「太平雲梯購票系統」網站，開放首批預購門票二千一百張，因支付方式限定信用卡交易，引來民眾批評「對沒有使用信用卡的鄉親相當不便」；阿管處長馬惠達回應，雲梯營運後，現場不賣票，原規劃超商付現取票，因取票手續費過高，恐減低購票意願，待營運後，再研議是否納入超商付現取票或手機小額支付。

平日限額1950人 現場不賣票

嘉義縣議員何子凡批評說，雲梯不開放現場購票，購票網站又只能刷卡，對於未使用信用卡的家庭或學生族群，不合理也不公平，許多政府興建的觀光設施都朝使用者付費方向推動，即便額外增加的手續費會轉嫁到消費者上，阿管處也應與便利商店合作，建立付現購票系統，提供多元支付管道。

門票加接駁 每日450人優惠164元

依阿管處規畫，雲梯平日限定一千九百五十名遊客，假日限定二千一百名遊客，九月廿三日營運後至明年底，全票優惠價為一百元，登梯日前三十日，可上購票網站選擇日期、時段、交通方式後，以刷卡完成預購程序。

民眾搭乘於梅山市區接駁的「太平線」公車，單趟票價四十二元，雲梯營運日（每週三不開放）自上午九點至下午四點的十五個預約梯次中，開放四百五十個轉乘接駁優惠名額，登梯全票僅收八十元，加上接駁車票，每人最高花費一百六十四元。

阿管處管理課長何駿驄說，登梯、轉乘公車上、下山有三張票券，民眾若於超商多媒體機器付現取票，每張票須另付十元手續費，共三十元，考量手續費影響民眾接受度，經評估後，才以信用卡為付款唯一選項，每筆二．四五％手續費由阿管處吸收。

何駿驄說，購票系統開放各銀行發行的Visa、Mastercard、JCB信用卡交易，不諳上網與沒有使用信用卡者，可請家人、朋友代購，抵現場後憑訂票編號、聯絡電話等資訊至太平雲梯遊客中心免費印出紙本QR Code（二維條碼）登梯。