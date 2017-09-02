〈中部〉台中人行道、騎樓路霸 不改善罰2千4

2017-09-02

已改善鋪面30公里長

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府已進行卅公里的人行道及騎樓鋪面改善，即日起展開路霸稽查，秘書長黃景茂一日率領建設局、警察局等相關人員前進朝富路，發現問題相當多，有車子停在騎樓、有便利商店在人行道擺放置物鐵櫃，黃景茂當場要求改善，強調勸導過就開罰。

台中市朝宜居城市邁進，建設局展開人行道及騎樓改善，目前已完成卅四條人行道、十六條學區周邊騎樓，共改善卅公里，不過人行道及騎樓鋪面雖改善，但仍有路霸阻礙民眾通行，市府從即日起，展開第一波十五條人行道改善及騎樓安學路段聯合稽查。

建設局表示，將先稽查人口較密集、位在市區的八個行政區及原縣區的潭子，稽查發現違規者，會先行勸導，若持續惡意占用即開罰，最高罰款二千四百元。

市府昨由秘書長黃景茂帶隊，先稽查人潮相當多、朝馬站附近的朝富路人行道及騎樓；首先發現一家運動器材公司，人行道雖淨空，但騎樓停放車輛，橫向路面還放置兩個花盆，業者指是為綠美化，但阻礙行人行走的方便性，不符合規定，當場要求改善。

稽查人員還發現，國光客運朝馬站將人行道封住，不符合規定，朝馬站長曠蘭美解釋，由於該處客運進出相當多，為顧及民眾進出安全才將通道圍住，現場還有專人引道；但黃景茂認為，可以用更合法的方式，況且現場圍得相當難看。

另外，一家餐廳以美化餐廳為由，將騎樓抬高，設置裝置藝術，但影響行人通行，不符規定；一家便利超商不但把地面抬高，還放置一個相當大的置物鐵櫃，裡面放著籃子，市府都要求改善。