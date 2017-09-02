〈中部〉混種犬貓三合一絕育 彰縣免費結紮

2017-09-02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣犬貓寵物登記絕育率，連續三年都遠低於全國平均值，動物防疫所今年開始推動免費混種犬貓三合一絕育政策，鼓勵民眾讓養在戶外的犬隻接受結紮，成效卻不彰，不少「毛小孩」的愛心媽媽和愛心爸爸還是不想做。

彰化市吳姓民眾表示，不論是養在戶外的犬隻，或是遭棄養成流浪犬隻，都是混種犬為主，這些犬隻覓食求生不易，喜歡動物的人看到這群可愛又可憐的「毛小孩」，不忍讓牠們餓肚子，就會餵食牠們，但若要當「毛小孩」的撫養人要考慮現實面很多。

彰化縣動物防疫所秘書謝一美說，免費絕育對象是混種犬隻，彰化鄉下地區飼養混種犬隻多，這些犬隻再跟其他流浪犬交流懷孕，就會再生出一堆小狗，幼狗無人養就會變成流浪狗，近三年來縣內寵物登記數量逐年增加，今年上半年也完成一八一七隻登記，絕育率低跟飼養混種犬多有關。

這項絕育政策是農委會專案計畫，彰化縣動物防疫所與動物醫院合作，免費替混種犬隻執行寵物登記、狂犬病注射、結紮共三合一的絕育政策，民眾就近到動防所合約動物醫院，可免費替混種犬隻完成絕育。

根據農委會統計資料，彰化縣家犬及家貓推估總數約十一萬多隻，若加上流浪犬貓，數量驚人，從一○三年到一○五年，全國登記寵物絕育率都至少超過四成，各是四三％、四五％和四七％，彰化縣一○三年為二六％、一○四年為二九％、一○五年為三○％，相較全國平均值都低。