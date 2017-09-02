〈中部〉燈會3.1億墊付案 嘉縣議會保留3千萬

2017-09-02

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會臨時會昨天審查縣府提案，「二○一八年台灣燈會在嘉義」經費墊付案，泛藍議員砲轟，指縣府原稱會有中央補助款一億五千萬元，結果墊付案減為七千五百萬元，中央目前僅核定四千四百廿八萬元，指中央尚未核定的經費，不應由議會通過來背書，要求刪除補助款；縣長張花冠與泛藍議員針鋒相對激辯，經議長張明達協調後，墊付案三億一千萬元預算過關，但先行保留三千萬元，縣府依實際執行進度，再提議會審議動支。

縣府規劃台灣燈會經費預算五億五千萬元，其中，縣款二億四千三百萬元及中央補助款六千七百萬元共三億一千萬元，因未及編列，在臨時會提出墊付案。

張花冠解釋，台灣燈會是國際性觀光活動，會提昇嘉義縣能見度，經費經調整後，提出墊付案，有信心爭取到中央補助款七千五百萬元，保證不會再增加縣款支出，盼議會支持。

藍營議員提出表決訴求，張明達提議「減少二千五百萬元」，但張花冠說「不行啦」，希望能全數通過，藍營堅持刪除七千五百萬元；詹琬蓁認為，中央尚未核定經費，墊付案不得通過，王啓澧說，議會有鞭策及監督職責，只要縣府爭取到中央補助核定後再送審議，議會全力支持。

張明達宣布暫時休會協商，認為縣府可先進行需辦理的工程，其餘等經費到位再行辦理，經協調後，保留三千萬元。