〈中部〉雲科開新路 石榴班區用地賣光

2017-09-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技工業區（石榴班區）可賣工業用地已經完售，只租不售的區塊也只剩五處，為滿足工業區聯外交通需求，正積極開闢兩條新聯外道路，串連雲科工業區大北勢區、竹圍子區及石榴班區，總面積近五百公頃，未來將成為全國第五大工業區。

2條路串連工業區 108年完工

經濟部工業局組長陸信雄表示，石榴班區規劃面積七十九公頃，可供產業使用面積有四十七公頃，區內有卅三處區塊土地可供廠商設廠，其中可供出售的廿四區塊已被搶購一空，購地廠商包括建大工業、利勤實業、允強實業、富喜健公司；只租不賣的九塊用地還有五處未出租，預計整個工業區可吸引兩百億元投資，創造五千個就業機會。

負責聯外道路施工的順天建設公司表示，石榴班區連接竹圍子區的聯一道路已經動工，總長度約一．二公里，預計一○八年二月完工，由於工程進度順利，預計可提前至明年底前完工；連接台三線的聯一道路今年十一月可正式動工，預計一○八年十月完工。

縣長李進勇表示，聯外道路寬廿五公尺，跨越兩條河川及鐵路，需新建三座橋樑，總工程費達八億八千六百十四萬元，縣府分擔經費一億八百六十四萬元，完工可串連大北勢、竹圍子及石榴班等三個科技工業區，未來工業區內的重車不用進入斗六市區，對提升斗六市民的生活品質有很大的幫助。