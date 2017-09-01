〈南部〉空污高峰期 安南一度全國最糟

2017-09-01

〔記者蔡文居／台南報導〕今天時序進入九月，中南部地區又將進入空污高峰期。根據環保署的空氣品質監測網顯示，昨天中午過後，台南市安南測站的空品指標（AQI）高達一一九，屬於橘色警戒，一度是全國最糟，一直到傍晚空品才轉為普通。

南市空污防護自救會表示，台灣中南部又將再進入九月開始的空污高峰期，今年的不健康空氣又來了！並提醒市民「罹患肺癌的人，有一半是不抽菸的。」要大家保重。

環保局表示，台南昨天空氣品質不佳，主要受南部外海熱帶性低氣壓影響，吹東風，導致西半部地區產生下沉氣流，加上風速微弱，使西部空氣污染物累積不易擴散，包括苗栗、台中、彰化、南投、嘉義、台南等皆有同步升高現象，台南市則以安南測站濃度較高，環保局昨天啟動空品不良應變作業。

環保局表示，今年增加多項管制措施，包括針對南市排放量達前七十％（約八十六家工廠），輔導減量並要求提出減少空氣污染物排放措施。增加商用鍋爐改用低污染燃料輔導計畫，輔導轄內學校、旅宿業、醫院、社福機構等汰換燃油鍋爐。

在移動污染源方面，去年將四個工業區劃為空氣品質淨區後，今年再擴大增設五個工業區，共計九大工業區，積極管制營業用柴油大客貨車，增加攔查點、提升稽查量；路邊攔檢到二行程機車攔檢不合格且當年度未定檢，立即告發處分。