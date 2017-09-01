〈南部〉公路遊程徵選 白河、後壁行程奪冠

2017-09-01

〔記者王涵平／新營報導〕台南有許多新興或在地私房景點鮮少人知，南市觀光旅遊局以「公路」為主軸徵選遊程，網友票選最佳行程第一名為白河、後壁設計的二天一夜遊程，體驗農村人文風情。

觀旅局指出，自助旅遊是深入體驗台南在地生活最夯的玩法，希望透過遊程徵件競賽活動，分享給來自各地的旅人朋友。

選出兩組人氣獎

六十六件遊程投稿作品，包含國道、省道、快速道路、市（縣）道、府城著名的老街巷弄及台灣好行等行程，有多條鮮少被報導的私房旅遊路線，最後選出兩組「網友票選最佳行程」人氣獎。

第一名的「懷舊的深度饗宴」遊程設計為後壁茄苳處經南八十二鄉道往菁寮、後壁火車站，一七二甲市道往土溝農村美術館、白河老街，經一七五甲市道經紅葉隧道至關子嶺溫泉區，適合在秋季安排親子旅遊。

觀旅局指出，遊程內容包括後壁稻海、關子嶺泥湯溫泉及水火同源等觀光產業特色鮮明。此外，當地的人情味是旅人旅行中最珍貴的記憶，設計遊程者雖非台南人，但已在台南後壁區定居，除了實踐好客招呼遊客，更希望透過各種管道推廣自己喜歡的城市台南。

評審委員魏世賢教授表示，以公路為主題的比賽讓台南旅遊的路線更加廣泛，由台南市區延伸至台南各地，更涵蓋台江、西拉雅及雲嘉南等國家級景區，眾多作品不僅規劃景點特殊，多能考量到交通易達或便利程度，也呼籲相關比賽參賽者遊程設計能多實地體驗過，增加遊程規劃中的細膩度。

關子嶺溫泉美食節 9/23登場

觀旅局表示，「台南十大推薦路線」包括網友票選最佳行程第一、二名，關子嶺溫泉美食節將於九月廿三日登場，建議參考網友票選第一名最佳行程，安排關子嶺周邊農村樂活及溫泉鄉慢活之旅。

詳細遊程內容可至「2017《台南輕旅．自由自遊》旅行遊程徵件」活動網站、台南旅遊網及台南旅遊Facebook粉絲團查詢。