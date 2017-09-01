〈南部〉補助營養午餐要打掃 被質疑歧視弱勢

2017-09-01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名單親爸爸，扶養三個孩子，大女兒今年考上中山大學附屬國光高中，向學校申請營養午餐補助，學校卻要他女兒另執行愛校服務廿小時，這名單親爸爸認為學校歧視弱勢，但有網友認為，這項規定很好，付出勞力後獲得免費餐食，有自食其力的感覺。

校方︰實施6年

中山大學附設國光高中校長郭啟東表示，這名家長有誤解，政府並沒有補助高中營養午餐費，部分清寒、單親學生提出午餐補助申請，學校需向外募款，以這學期為例，該校有卅名學生申請，每人午餐費約五千多元，合計十五萬元，都由校方向外募款。

經費為向外募款

郭啟東指出，這項愛校服務已實施六年，當時基於取之於社會、用之於社會想法，對獲得補助又有服務熱忱的學生，一學期廿小時的愛校服務，服務項目由學生自選，可以打掃校園、到圖書館服務或協助資料整理，而且也未強迫一定要做完廿小時。

網友熱議 看法不一

這名單親爸爸向「爆料公社」貼文，引起網友熱烈討論，有網友留言「我覺得補助是立案處理的，這樣的愛校服務並不恰當」、「政府補助有明文規定要打掃？若是沒有，學校有問題」。

也網友認為「天下沒有白吃的午餐，當環境不允許，就要自強，受惠孩子長大後也懂得施惠，不偷不搶心安理得」。「我覺得這項規定很好，付出勞力後獲得免費餐食，有自食其力的感覺…。」