〈南部〉世大運舉重銅牌高展宏 促銷部落芒果

2017-09-01

「布農戰士」就讀正修科大研究所

〔記者洪臣宏／高雄報導〕出身桃源區布農族部落的高展宏，在世大運奪下舉重銅牌，但參加世大運前夕家鄉部落道路遭颱風摧毀，父兄冒險搶收金煌芒果，父親又不幸在父親節去世，他告訴自己「一定要專心」，一舉奪銅。正修科大昨天動員幫他及桃源區部落販賣金煌芒果，讓他能專心準備明年亞運。

家中種植芒果 協助族人賣金煌

「布農戰士」高展宏就讀正修科大休閒運動管理研究所二年級，校長龔瑞璋在世大運一閉幕就動員校友會舉辦「正修送愛到「KALAVUNG（桃源區）」活動，除頒發十萬元獎學金給高展宏外，並當場銷售近五百箱的金煌芒果。

高展宏家裡以種植金煌芒果為生，他笑說從小就幫忙搬重物，為練舉重打下基礎，國中時加入舉重隊，希望奪牌拿獎金減輕家中經濟壓力。

高展宏的哥哥曾入選台灣足球國家代表隊，上大學後因經濟問題放棄運動員夢想，高父認為當運動員沒有出路，反對高展宏練舉重，如今他在世大運男子六十二公斤級賽事為台灣拿下銅牌。

六月底颱風豪雨摧毀部落道路，高展宏得知哥哥冒險扛著芒果出來販售，非常擔心，副校長李偉山得知後立即訂購一百箱，講座教授方力行也指導他與同學透過臉書與LINE群組行銷，讓他沒有後顧之憂。

高展宏說，家中芒果採收已接近尾聲，但部落仍因交通銷售困難，他想協助族人解決滯銷問題，所得他將捐出十分之一給母校桃源國中及鼓山高中舉重隊，回報師恩。