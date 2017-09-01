〈南部〉六龜三合溪觀魚賞蝶 世界級生態

2017-09-01

擁有世界級紫斑蝶棲息地

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局推動農村翻轉運動，以六龜中興社區的三合溪最受矚目，擁有世界級紫斑蝶棲息地，過去孕育三十種保育魚類，雖因八八風災重創生態，地方多年來推動護漁有成，連保育類南台中華爬岩鰍也現蹤，居民沿岸種植蜜源植物，打造三合溪生態園區，讓遊客漫步觀魚、賞蝶。

保育類南台中華爬岩鰍也現蹤

高市發展出四十個農村再生社區，農業局今年打出農村翻轉運動，投入五千五百萬元，推動百項計畫，打造二十八個農村社區，以六龜區三合溪最受矚目，每年吸引百萬隻紫斑蝶遷徙過冬，與茂林同是保育類紫斑蝶的棲息地，並與太平洋彼端的墨西哥帝王斑蝶谷，並列為目前世界兩種大規模「越冬型蝴蝶谷」。

值得一提的是，過去六龜有許多蝴蝶谷，卻因人為開發破壞，三合溪是荖濃溪的支流，溪谷蜿蜒壯觀、自然景觀優美，社區廣植蜜源植物，常見紫斑蝶翩翩飛舞，大量遷徙要到十月過後，近來沿岸種植蜜源植物，吸引紫斑蝶就近採蜜。

尤其三合溪河水清澈，地方一度封溪護漁，孕育三十種保育魚種，雖因八八風災重創，砂石覆蓋破壞生態，居民自組護漁巡守隊，以怪手搬運砂石，開挖出原有河道，歷經多年休養生息，原本消失的高鯓鯝魚又重新出現，甚至可見保育類南台中華爬岩鰍等，令居民十分振奮。

里長王茗洋表示，居民大都種植芒果與蓮霧，每當芒果開花之際，吸引許多紫斑蝶採蜜，居民採友善生態農法，與紫斑蝶相互依存，維護自然生態景觀，將於既有七百公尺步道，加長延伸近三百公尺，並於入口處設置生態平台，方便民眾欣賞自然生態。