〈南部〉富岡港環境髒亂 候船室無商店

2017-09-01

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣富岡港同時停泊漁船、交通船，更是進出綠島、蘭嶼的重要門戶，議員洪宗楷昨天痛批縣府不作為、港區管理差，要求縣府儘快改善，農業處長許瑞貴表示，相關改善計畫均按既定時程，包括候船室招商等相關環境整頓計畫，將於九月上網公告。

縣府：按既定時程改善

洪宗楷昨與台東區漁會理事長陳坤昌指控縣府放任富岡港亂糟糟，洪宗楷指出，暑假期間經由富岡到綠島、蘭嶼的遊客高達十七萬人次、一年遊客量高達四十萬人次，富岡港是觀光地區，但根本沒有一個景點樣子，遊客從候船大樓走到登船處必須風吹日曬雨淋，候船室也無商店，只有門口設攤販，有礙觀瞻，也有衛生疑慮。

他表示，候船大樓二樓花四百多萬元整建、添購設備，但多年來未啟用，變成蚊子館。

陳坤昌說，製冰廠出冰口停了海巡艦艇，漁船與巡防艇多次發生擦撞，農業處雖協調海巡將巡防艇遷至對面港區，但因為要先做好泊船區的水電設施，只需要八十萬元經費，一多年來因為縣府沒經費就拖下去，真的對縣府很沒信心。

許瑞貴說明，候船室一、二樓本來就預定九月上網招商，同時還將進行漁市場、停車位等周邊環境整頓，而海巡艇遷到對面需要八十萬元經費，海巡已同意自編預算，年底前會施作、明年春節前完工。

許瑞貴強調，富岡港整體改善計畫第一期七億元經費已獲中央核定，目前正細部設計中，預計十月發包，將填海造陸、在登船處前興建新的候船大樓，預計一零九年完工。