〈南部〉台索跨國合作 阿美族古帆船重現

2017-09-01

阿美族船身、索羅門船帆

〔記者張存薇／台東報導〕重建東海岸阿美族航海文化，台東縣南島社區大學、阿美族馬蘭部落聯盟與索羅門群島團隊合作，打造阿美族竹筏船身、索羅門編製林投葉船帆，在阿美族人及索羅門匠師祈福下，昨天下午五時順利在活水湖下水揚帆，為重現四千多年前南島語族海上遷徙的旅程跨出一大步。

台東南島社大發展協會總幹事劉烱錫指出，二○○三年開始推動東海岸竹筏航海文化，之後發現馬蘭部落、甚至東海岸各部落都曾有帆船紀錄，而台灣各地一百年前與菲律賓、越南在五、六十年前仍有竹製船身、四方形帆的帆船文化，和史前南島語族海上遷徙有了連結。

他進一步說，根據中研院人類學家劉益昌研究，四千多年前東海岸都蘭灣、菲律賓呂宋島有相同形制的玉器，顯示古代台灣的南島人可能搭帆船順著季風傳播至其他地區。

120年前消失 2年前試作不成

馬蘭部落聯盟執行長羅福慶指出，曾訪談耆老，確定馬蘭部落曾有帆船漁團，日治時代初期受海禁限制，因此約一百廿年前帆船即消失，兩年前南島社大也曾嘗試製作阿美族帆船，但當時使用的林投葉太薄、鹿皮又太硬，船帆製作並不順利。

索國工匠 成功打造船帆

南島社大這次邀請索羅門Taumako航海文化重建主持人Simon Scalopuka帶領，先把兩年前製作的竹筏減重，再以索羅門同樣使用的「黃藤」綁繩，船帆部分，則由索羅門工匠帶來當地較厚的林投葉編織而成，再用椰子殼纖維搓繩固定，完成了倒梯形的船帆。

這艘台、索合作的防古帆船昨天下午在部落長老、索羅門工匠祈福後，順利下水出航，雖然下著雨、風力也不強，但看著竹筏順利航行，大家都忍不住激動。劉烱錫表示，會再調整船筏結構，並加以練習，也會再向索羅門學習看星象、海流等軟體技術，希望能讓仿古帆船能順利航向外海。