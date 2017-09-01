〈南部〉鑫聖煤灰未移除 工務局提告

2017-09-01

工務局︰要求繳納補償金79萬

〔記者黃文瑜／永康報導〕七月大雨，永康鑫聖工程公司因廠內設施不完善，導致原物料煤灰隨水流出，造成煤灰河淹至鄰近工廠，鬧得沸沸揚揚，鑫聖工程公司允諾於八月底前完成擋土牆設施，卻因長期將煤灰堆置於廠區後方工務局用地，二次勸導仍未移除，昨日複查未過，遭到工務局向警察機關提出訴訟，並要求繳納土地補償金七十九萬元。

鑫聖︰已完成約200米擋土牆

鑫聖公司表示，先前煤灰河淹鄰近廠房造成不便，因此在協調會中允諾要在八月底前將擋土牆設置完成，也因該事件遭到環保局收回試俥執照及回收再利用許可，目前已完成約二百米擋土牆，並以浪板灌漿讓其更堅固，下回遇雨，不會再有煤灰河情況。

不過，有民眾質疑，往來南科通勤族常走的便道旁也有煤灰，卻未見到設置任何擋土措施，擔心上班安全受到影響；鑫聖公司則說，因該土地地權屬於工務局，因此僅能以水泥塊擋土，防止煤灰崩落。

工務局表示，鑫聖公司長期侵占工務局用地，從今年三月就要求改善，但因鑫聖四月取得試俥執照，又不斷調貨進廠，導致煤灰越堆越高，當時就已要求限期改善，至今卻未完成。鑫聖公司表示，因被撤照所以無法將貨移出，也感到無奈，但會配合政府要求，近日拆除廠內辦公室，將煤灰移入廠內，再建擋土設施。