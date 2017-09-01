〈南部〉反闢西港外環道 自救會「樹居」抗爭

2017-09-01

十二里長站出來 支持開闢

〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕西港外環道開闢案歷經三年交鋒，市府施工在即，反西港外環道不當開闢自救會搭起堀仔頭生態藝術村表達抗爭一百一十七天，成員昨起並以「樹居」方式盤據在樹上抗爭，要求外環道變更設計，保留百年台糖西港線鐵道和上百棵老樹；而西港區十二里的里長昨卻站出，來表達支持開闢西港外環道。

工務局︰獲大多數地主同意

南市工務局強調，該工程已取得協議價購用地面積九十四．一一％，其餘未價購部分亦經內政部審議通過完成徵收手續，證明已獲得大多數地主的同意，且工程相關疑點均已釐清確認，地方民眾均迫切需求這條道路開闢。

西港區十二位里長昨天跳出來表達支持開闢西港區東外環道路的立場，里長方郭秀雲說，東外環道是西港人盼了廿多年的願望，開闢後才能解決市區塞車問題，紓解交通，幫助地方發展，連市長賴清德都向內政部爭取開路，好不容易爭取東外環道開闢案成功，怎能因抗爭就放棄？

西港區東側外環道路（南段）開闢工程，從市道一七三線（西港文化路）向南銜接台十九線省道（西港中山路），預計花費二．六一億元，開闢廿四米寬、一．八五公里長的外環道路，須價購預定路線上的農地、民宅，現有道路上的台糖西港線舊糖鐵、西港旗站、老樹與部分民宅面臨拆除。

不賣地主︰10多年前規劃 不合時宜

五月初開始，拒不賣地的西港青年鄭敦文、鄭敦哲兄弟與藝術家共同建立「西港堀仔頭生態藝術村」，以藝術行動柔性抗爭，昨再以「樹居」進行樹上行為藝術抗爭，用歌聲、演講和行動藝術表達反對訴求；鄭敦哲說，他要在樹上居住守護西港，不會想下來。

鄭敦文強調，西港外環道在十多年前規劃，已經不合時宜，花費二．六億只為節省五十七到一百零九秒車程，卻要拆除百年糖鐵與旗站文化資產，毀掉森林與綠地，實在不是一個明智之舉。

台南市文化資產處對西港旗站與糖鐵是否具有文資價值，做出「不列冊追蹤」決定，鄭敦文表示遺憾，也說會用柔性抗爭直到怪手來的那一天。

具保存價值喬木 將移植南科公園

針對老樹保存一事，工務局說，已邀集工程及植栽管理相關單位、地方區公所、里長、陳情人會勘，確認工程範圍內並無待保護珍貴老樹，並已確認廿二棵具保存價值的喬木，將於徵收作業完成後，移植南科公園滯洪池區綠地美化環境。