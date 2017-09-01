〈南部〉〈生態交通全球盛典〉哈瑪星示範區 享5大免費

2017-09-01

搭捷運、輕軌、接駁車等免費

〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○一七生態交通全球盛典，十月一日起於哈瑪星舉辦一個月，將哈瑪星打造為全台第一個生態交通示範區，交通局昨公布居民五大免費配套服務，包括提供居民免費接駁車、免費搭乘捷運及輕軌等，免費配套服務將從九月十一日起提早上路。

哈瑪星生態交通示範區的範圍，包含臨海一路以西、濱海二路以東、臨海二路以南、濱海一路以北的區域（活動期間，前三條道路均維持雙向通行，僅濱海一路禁止通行）。

據統計，示範區內的居民人數約三千七百人，擁有汽車約一千一百輛、機車兩千五百輛，為期一個月的慶典期間，不僅外來汽機車全面管制進入示範區，也鼓勵居民將汽車及燃油機車停在外圍停車場。

一年多來，市府與哈瑪星居民不斷溝通，居民仍有雜音，尤其是汽機車要停哪？學童如何利用交通工具上學？

汽機車替代停車場也免費

交通局昨公布生態交通全球盛典期間，哈瑪星居民五大免費配套服務，首先是提供外圍免費替代停車場，目前已完成十三處、五六二格汽車停車位，居民可憑交通局發放的停車證，按顏色分區停放；機車停車場則規劃於示範區外圍，劃設一千格，居民三分鐘就能走到家。

第二是提供居民就醫及就學的免費社區接駁車，包括兩線社區巡迴車、廿四小時接駁中心（電話07-5317082）。第三是提供居民免費「濱線卡」，慶典期間持卡可免費搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪。

第四是提供居民免費綠色運具借用，包括四百輛自行車、卅輛電動自行車、卅輛Gogoro。最後則是提供免費的社區物流服務，包含代收、代送等。

配套服務9月11日起上路

交通局長陳勁甫強調，為了讓哈瑪星居民提早熟悉生態交通示範區運作方式，五大配套服務將從九月十一日起提早上路，希望打造減碳、輕量、降速的哈瑪星社區。

陳勁甫說，十月一日至六日，請哈瑪星居民務必配合管制措施；十月七日至卅一日則鼓勵持續響應，如果居民確實因工作等需要，仍得騎燃油機車進出社區，請配合減速至時速卅公里以下。

交通局表示，活動期間，救護車、垃圾車、身障用車等特殊車輛，仍正常進出哈瑪星示範社區。