〈南部〉金崙高架橋將通車 舊路商家憂生計

2017-09-01

〔記者陳賢義／台東報導〕南迴公路金崙高架橋耗資十四億元打造，歷經四年多的工期，預計在九月底或十月初竣工通車，屆時雖可有效改善連假必塞車的台九線金崙路段，但高架橋繞越村落，原台九線旁商家憂心無過路臨停遊客和民眾登門消費，生意受影響。

將於9月底或10月初通車

金崙村位於台九線旁，由於只有兩線道，加上在地金崙溫泉頗富盛名，逢連假勢必塞車，警方防範交通事故發生及車流回堵，常進行分道管制。

南迴拓寬工程原欲以舊道拓寬變成四線道，但因徵地、地方居民反彈等因素作罷，改以興建金崙高架橋，從台九線四一二公里、金崙火車站北側截彎取直，橫跨金崙溪延伸到台九線四一二公里、多良火車站北側，總長三．二五公里，連接多良高架橋，避開金崙及多良等易塞路段，沿途可盡覽美麗的太平洋濱。

金崙舊道旁有多家小吃部、雜貨店，除了在地居民，路過臨停的遊客和用路人是最主要的消費者，高架橋即將通車，店家憂心忡忡。

經營小吃店的老闆娘秀蘭說，高架橋通車後，生意一定會受到影響，已與家人商議搬回位於多良火車站附近的老家，重新再開張。

賴姓溫泉業者則說，高架橋通車後，勢必對周邊店家帶來影響，那些族人從以前到現在都是靠過路遊客和民眾消費，才會有一些微薄收入；對溫泉業者而言，造成的衝擊則不大，因為前來的泡湯客都是老主顧，習慣搭乘火車「早去晚回」，不過，仍希望台鐵能加掛車廂，招徠更多泡湯客。