〈南部〉台鐵南迴改點 替運公車票9折變8折

2017-09-01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕九月六日起台鐵列車時刻因南迴鐵路電氣化施工大改點，部分時段改由公路替運，台鐵局昨天公布替運時刻、票價表，票價也從九折變八折，潮州往返枋寮間客運週一到週四每半小時、週六每四十五分鐘對開發車，而從崁頂到林邊半票只要六元就能搭乘，全票則為十二元。

9月6日起至108年6月底

台鐵局表示，南迴鐵路地處偏遠，施工條件不佳，配合鐵路改建工程局（簡稱鐵工局）增加夜間施工時段，九月六日開始，從潮州到台東區段，週一至週四、週六晚上七點到翌日清晨六點停駛列車，將採公路客運替代，除寒、暑假及三天以上連假及補上班的週六外，替運的期程持續到一○八年六月底。

票價再優惠 最低半票僅6元

鐵工局為降低影響，上車除投現也能使用悠遊卡、一卡通等電子票證，票價從日前的區間車九折下殺到八折，如崁頂經南州、鎮安到林邊最便宜全票從十四元降為十二元，半票更只有六元，相當於「月台票」。

公車時刻表出爐 可上網查詢

鐵工局指出，替運路線共三條，高雄台東間週一到週四從下午五點起每半小時、週六為十五分鐘對開，晚間九點為末班車；潮州、台東週一到週四下午五點起每一小時、週六每半小時對開，晚間九點末班車；潮枋區間屬通勤，週一到週四從下午五點起每半小時、週六為四十五分鐘對開，末班車分別為晚間十一時卅分及十一時十五分，各路線發車時刻可上網查詢：http://www.railway.gov.tw/tw/news_Detail.aspx?SN=13661。

加入替運的東、屏客運業者有四家，部份民眾擔心鄉下地區路幅狹小，恐影響學童及老人交通安全，鐵工局表示，客運業者行駛路線微調後，將和原來的客運路線有些不同，民眾可上網查詢，鐵工局網站：http://www.rrb.gov.tw或台鐵局網站：http://www.railway.gov.tw