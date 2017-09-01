〈台北都會〉升格北市府吉祥物？ 熊讚須經面試遴選

2017-09-01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運落幕，吉祥物「熊讚」備受歡迎，「熊讚」前晚在臉書PO出「失業」文，表示或許會到就業服務處登記並尋找新的工作，讓網友大感不捨，盼柯Ｐ出面挽留。北市觀光傳播局長簡余晏說，熊讚若要升格為市府吉祥物，要提出勝任適格的理由，並與其他市府局處吉祥物一起面試遴選，看柯市長的態度。

「熊讚Bravo」在臉書表示，「熊讚我希望過去這一年在粉絲頁支持的熊粉們，給熊讚團隊一個大大大大大的讚。卸下世大運吉祥物的重責後，熊讚我…失業了。」

「熊讚」提到，或許「冬眠幾天」後，九月會到就業服務處登記並找尋新的工作，「散場了，熊讚我悄然離去，再見，各位。」不少網友高喊「熊讚不要走」、「你是最強的吉祥物，不要走」、「熊讚你最棒了，永遠懷念你！」

柯文哲日前受訪時曾表示，確實有考慮把熊讚留下來當市府吉祥物。有網友留言，表示要「打爆市長電話，讓柯Ｐ挽留他」。

簡余晏昨表示，這幾天讓熊讚先休息，因為熊讚一個月最高紀錄跑了五十場活動，實在太累，接下來熊讚有兩條路，一是「退休」，另一條路則是輔導熊讚轉型，是否能升格為市府吉祥物，必須找出適格理由。

目前市府十五個局處各有吉祥物，包括交通局的小紅小綠、社會局的性平娃娃及公園處的藍鵲等。簡余晏說，市府局處吉祥物相當多，若熊讚有意爭取，之後提市政會議聽取局處首長與市長的意見，再與其他吉祥物一起面試遴選，最後看柯的態度與決定。