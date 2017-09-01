〈台北都會〉延續世大運熱潮 北市府推運動產業

2017-09-01

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市產業局長林崇傑昨表示，根據台灣經濟研究院評估，世大運拉抬相關產業產值至少四百五十七億，下一階段要做的，正是把握這股龐大商機，力推運動產業，讓北市成為名副其實的運動城市。

台經院評估 拉抬相關產值457億

產業局昨舉辦「運動產業跨領域創新」論壇，邀請深耕運動產業的產官學界人士集思廣益，從科技、研發、行銷及社群等面向提出見解，啟動跨域商機動能。台師大運動競技學系研究講座教授相子元說，科技公司與體育用品公司跨域合作打造產品的案例不勝枚舉，如智慧跑鞋及運動手環等，可以發現「科技愈來愈運動，運動愈來愈科技」。

相子元說，台灣運動產業思維仍多以「製造者」為導向，關注產品「怎麼做」；國外則從「使用者」角度出發，講究產品「為何這樣做」，以不起眼的運動襪而言，將足部解析、走路形態及外力衝擊等功能設計融入產品，便有機會大幅提升市場行情。

沛肯品牌視覺行銷整合有限公司執行長朱開宇說，運動賽事的商機不能用「找」的，而是要仰賴「創造」，才可能成功朝產業化發展；首先要確立產業核心宗旨，其次是側重視覺傳達，再追求細節及品質，第四是延續周邊效益，最後則是整合品牌橫向連結管理。

JoiiUp虹映科技創辦人暨董事長陳風河說，在健康管理的手機應用程式（APP）中，呼朋引伴的「揪團」功能對運動能否維持影響甚鉅，半年後持續運動的人，參團者仍有五十％，未參團者只剩約四分之一，顯見社群的號召力不容小覷；當運動與生活密不可分，就能讓不動的人也動起來，繼而推動以運動生活需求為核心的消費循環。