〈台北都會〉世大運志工兩樣情 國際讚成功 本地批管理

2017-09-01

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨頒獎給世大運國際志工，致詞表示沒有國際志工幫忙，世大運不可能這麼成功，希望國際志工回國後能宣揚台灣的好客與熱情。但有台灣籍志工表示，市府在管理志工制度上問題極多，包括志工職務分配與責任不清、勞逸分配不均且無配套措施，經反映後也「鬼打牆」，之前還發生本地志工排擠國際志工狀況，認為這次世大運要達「國際水準」還有一段改善距離。

台志工︰與國際水準有一段距離

柯文哲致詞表示，這次世大運是從「mission impossible」（不可能的任務）變成「mission accomplished」（任務完成），沒有國際志工幫忙就不可能達成，因此「完美落幕的光榮是屬於大家」，並代台北市民對國際志工致上最高敬意；世大運是台北辦過等級最高的國際賽事，希望國際志工回家後，能把台灣的好處和好客告訴朋友、行銷台灣，告訴他們來到台灣一定能受到熱情款待。

不過，本地志工卻認為市府管理出現很多問題，包括交通、票務和場館諮詢等志工業務執行都有很多缺失，以交通志工為例，有的人永遠都在接待櫃檯逛網拍吹冷氣，但多數人卻要在室外從上午九時站崗到下午五時，若不主動反映還會「自動」站到下午八時；票務志工要協助驗票，但人力明顯不足又無人可輪班，要求機動組支援也沒人理會，直言整個管理「鬼打牆」，甚至發生台籍志工因語言不通排擠國際志工，市府管理和「國際水準」差很遠。

不過，這次獲獎的國際志工對世大運經驗讚譽有加，馬來西亞國際志工謝正科表示，因熟悉多國語言，被分配世大運新聞媒體組協助記者會翻譯，有了這次經驗，未來可進軍更大型賽事擔任志工；來自香港的林明明則說「擔任志工會上癮」，因為可以接觸世界各地的人和文化，對台灣的印象也非常好。