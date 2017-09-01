〈台北都會〉不服交部撤銷八仙停業處分 新北市府敗訴

2017-09-01

〔記者吳政峰、賴筱桐／綜合報導〕發生於一○四年六月二十七日的八仙樂園塵爆案，釀成嚴重傷亡，新北市政府在案發後勒令停業，業者不服、向交通部提起訴願，交通部認定勒令停業原因不明，撤銷該處分。新北市府覺得自治權受到侵害，向台北高等行政法院請求撤銷交通部的決定，但法官認為交通部並無違誤，新北市府原處分違反明確性及比例原則，判決新北市政府敗訴。

市府發言人、新聞局長張其強回應表示，因受害人數眾多、案情重大，廣為社會各界矚目，且業主的刑事責任仍在偵辦中，會上訴到最高行政法院。

八仙塵爆隔天，市府發函業者勒令停業，理由是造成嚴重傷亡、涉及重大公安，立即停業並負起一切責任，表示是依據「發展觀光條例」第三十七條及第五十四條辦理。

八仙樂園業者不滿新北市府未給予陳述意見的機會，也未記載違規事實，向觀光主管機關交通部提出訴願；交通部認為，無法明確得知八仙樂園究竟什麼項目不合格，也沒有讓業者負起限期改善的義務，認為新北市政府的處分有瑕疵，予以撤銷。新北市府不服，以自治權受到侵害為由控告交通部，要求撤銷交通部的決定。

但法官認同交通部的見解，指新北市政府勒令停業的依據、違規事證都不明確，處分未訂出範圍、時間，就要求「整個八仙樂園園區」全部停業，嚴重損害業者的財產權、營業權，違反比例原則及明確性原則，駁回新北市府之訴。