〈台北都會〉第二季跌近1% 新板特區每坪60.1萬

2017-09-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋地政事務所昨公布板橋區、土城區今年第二季實價登錄成交價格，與第一季相比呈現下跌趨勢，新板特區平均房價每坪六十．一萬元，較上季下跌○．九九％。

一般家庭難負擔 多選擇公寓

根據實價登錄資料，板橋區公寓每坪約在三十萬至四十萬元，住宅大樓每坪約三十七萬至五十八萬元，依所在路段及房屋新舊而有差異；住宅區平均房價較前一季上漲四．○九％，商業區則下跌三．六四％，以板橋區最精華的新板特區為例，第二季平均房價每坪六十．一萬元，較上一季下跌○．九九％。

林姓房仲業者分析，以往新板特區房價高點一度上看每坪八十萬至九十萬元，近年受到房地合一稅制影響，投資客縮手，交易不如以往熱絡，儘管平均價格已下修，但有買房需求的民眾多半選擇價格較親民的公寓或電梯大樓，景氣不佳，每坪六十萬元對一般家庭而言，負擔相當沉重。

土城公寓每坪26至32萬成交

此外，土城區公寓成交行情每坪約二十六萬至三十二萬元，住宅大樓每坪約二十八萬至三十七萬元，住宅區及商業區第二季平均房價，分別較上季下跌六．四三％及三．二二％。

板橋地政事務所主任莊月桂表示，板橋及土城區的房市交易受整體景氣不佳影響，買賣雙方都採觀望態度，導致第二季交易價格呈現下跌趨勢。