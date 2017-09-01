〈台北都會〉功臣留不住 風光後見警訊

2017-09-01

記者陳曉宜／特稿

世大運提振國人士氣，成功關鍵在選手表現和台灣人民熱情。柯市長或許真能因此順利連任，但事實是，柯上任之初，市府各單位各行其政，柯公開表達不想辦，導致府內群龍無首，亂成一片，柯曾對外求救，卻沒人要跳火坑，最後由秘書長蘇麗瓊一肩挑起，蘇在世大運後萌生去職之意，是柯的執政警訊。

柯、蘇不同之處在於，蘇麗瓊長期在公務體系，熟知如何與公務員溝通，如何尋求外部專業意見，補足公務體系之不足，同時在執行世大運事務期間沒有私心。以蘇成立的世大運品牌小組為例，當時市府各單位宣傳各唱各的調，品質參差不齊，蘇即找來府外專家協助把關，逐步將宣傳品質改善。面對繁瑣的各項事務，蘇更如阿信般親自緊盯，由於柯初期對外發言對世大運有所減分，籌辦期間柯也未多加著力，均由蘇處理。

以小窺大，世大運閉幕式遭外界多所批評，表面看來是表演者臨場表現不佳，事實是，實際執行團隊將國家盛典當成自家歌手打歌、打知名度的場域，節目設計與編排存有太多私心，導致登不上大場面的樂團能唱主秀，自家公司想推的DJ得以壓軸表演，文化局為何無法監督指導？柯任內換了三任局長，甚至把自己的親信送到文基會宣稱要做整頓，結果卻是從主題曲甄選到閉幕表演，負評不止。

柯最弱之處即在用人與識人，當各界看重的能人皆不願留在市府做事時，即使連任，也只是柯個人在藍綠惡鬥下的漁翁之利而已。