〈台北都會〉世大運功臣蘇麗瓊、鄭芳梵傳去職 柯力保邱豐光

2017-09-01

開幕維安出包 柯︰不要說誰的錯

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北世大運落幕，卻傳出幕後功臣世大運執行長、市府秘書長蘇麗瓊、北市體育局長鄭芳梵都將離職；但對於開幕維安問題，台北市長柯文哲昨受訪時卻表示，「不認為是誰的責任」，本報則獨家掌握消息，柯文哲將力保警察局長邱豐光，賽後懲處名單將是萬華分局長陳文智。

萬華警分局長陳文智 傳將受懲處

柯昨面對媒體追問是否懲處邱豐光時表示，不要去說是誰的錯啦！他要建立新的政治文化，有問題拿出來檢討，如果換人可以解決問題就換人，「若換人還是無法解決問題，要修改的就是制度。」

柯文哲也提及，今年四月十九日發生反年改團體於立法院推傷桃園市長鄭文燦，六月卅日總統蔡英文前往國防大學復興崗校區，車隊被反年改人士拍打等事件，認為這是「系統上的問題」、「我覺得國安局、憲兵部隊、警政署、台北市警察局，整個維安系統要坐下來好好檢討」、「大家心結講開。」

對於蘇、鄭要離職，藍綠議員對此皆表示不意外，民進黨籍市議員顏聖冠表示，很早就聽說鄭芳梵已退休，只是臨危授命回來協助世大運，蘇麗瓊則是跟市長辦公室意見不合，出於責任感才一直忍到世大運結束。

鄭芳梵昨透過幕僚間接證實，去年會答應接下職務，的確是為了世大運這個台北四百年來難得的體育盛會，這是他身為體育人責無旁貸須一起來承擔的事，世大運雖然已閉幕，工作團隊仍在處理收尾的工作。

蘇為高雄市長陳菊愛將，柯上任後借將，世大運開幕前即傳出，蘇將在世大運後去職，北市府高層坦言有聽說，但未正式提出，市長也還未約見討論此事。但近三個月市府還要完成世大運結案報告，希望蘇麗瓊可做到年底，甚至做到二○一八年選舉結束，市府仍希望慰留。

世大運閉幕式當晚，柯致詞時特地感謝蘇麗瓊帶領執行委員會的工作同仁。台北市議會民進黨團總召許淑華昨受訪坦言，蘇麗瓊做得很辛苦，因為她不屬於柯文哲的「自己人」，尤其曾在民進黨單位待過，更容易被排斥。許淑華批評，柯文哲藉由致詞感謝蘇麗瓊，根本是酸葡萄，過去蘇麗瓊說破了嘴都沒用，每次都等到外界批評才改。

國民黨籍市議員徐弘庭觀察，蘇麗瓊應該很早就發現，跟柯文哲合作會有一些核心價值的不同，跟柯文哲一起工作，都會發現他的所作所為和核心價值有衝突。