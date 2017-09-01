〈台北都會〉新店安捷路通車 安康路仍見車陣

2017-09-01

尚未產生明顯改善

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區安坑二期安和支線（安捷路）昨天通車，安捷路連結安一路與安和、安康路口，市府預期可舒緩安康路及安和路尖峰時段來往新店及中和的車流，但記者昨天傍晚實地觀察，在晚上六點開放通車之後，可能還來不及宣導，安康路尚未產生明顯的交通改善效益，車輛仍大排長龍。

工務局將加強宣導

安捷路昨天上午由市長朱立倫及民代共同剪綵，但在晚上六點才開放通車，工務局指出，從安一路也可經由安捷路經安和路通往中安橋到台北市，近期會加強宣導，鼓勵駕駛人利用。

新建工程處處長詹榮鋒說，在施作安捷路的同時，也把未來的安坑輕軌隧道及地面所需箱涵工程一併施作，減少安坑輕軌捷運線施工時的重複施作。

他指出，安捷路南起安一路，北接安康路及安和路口，全長七百廿公尺、寬十三至十八公尺不等，採雙向各一車道並配置一個機車道，以山櫻花作為入口意象，側邊擋土牆植栽炮仗花，讓沿線景觀與周邊環境融合。

工務局局長朱惕之說，新店安坑地區人口近十二萬人，交通需求量與日俱增，安坑一號道路已延伸闢建至安康路一段，配合永和次系統道路及既有安康路來疏導車流，未來等安坑輕軌通車後，安坑地區民眾可搭乘輕軌捷運快速到達新店十四張地區。