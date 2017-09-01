〈北部〉布農族佳心舊社地景 展開修復

2017-09-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕卓溪鄉玉山國家公園境內深邃美麗的拉庫拉庫溪流域，是布農族人傳統領域，花蓮縣文化局委託台東大學南島文化中心執行為期三年的「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」，今年起展開，台東大學昨在卓溪鄉公所舉辦說明會，盼凝聚共識、共同守護文化資產。

花蓮卓溪鄉拉庫拉庫溪流域位於玉山國家公園區域內，布農族人巒社、郡社群的族人十八世紀時從南投遷移拉庫拉庫溪上游，建有太魯那斯、米亞桑、馬西桑、阿不郎、阿桑來戛、大分、賽珂、闊闊斯、喀西帕南、佳心等部落，學者林一宏一九九八年至一九九九年間，記錄布農族舊建築群五十一處、構造物二百四十一筆，族人在山區過著種植小米、打獵的生活。

日治時期一九三四年至一九三六年左右，因日本政府為求管理，將山區原住民「集團移住」到平地設立部落，導致舊社荒廢迄今七十年，大多只剩地基、石頭駁坎。

距離平地最近的「佳心」舊社，當年有二十間家屋，目前大多頹圮，花蓮縣文化局向文化部爭取三千萬元經費，辦理布農族佳心舊社地景修復試作計畫，由人類學者、原住民族建築專家，以及花蓮縣卓溪鄉公所、卓溪鄉布農族人、佳心舊社後裔等成員，試圖重建當年舊社家屋以及文化地景。

花蓮縣文化局表示，這項計畫為期三年，今年度將先舉辦「傳統營建技術工作坊」，除了探討布農傳統家屋建築技法，也搭配人類學田野調查、口述歷史訪談、實地踏查、建制GIS地理資訊系統等研究方式，並將實際返回舊社，由族人親手修復家屋，重現百年前先人的生活地景。