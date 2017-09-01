〈北部〉父噴農藥中毒 子改種有機文旦

2017-09-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉三十四歲柚農的游振葦，四年前因父親噴農藥中毒，決定返鄉種有機文旦，在花蓮農業改良場協助下，試驗草毯計畫打造果園生物多樣性，吸引天敵來幫忙除蟲，還以疏枝的果樹枝條、落果做堆肥，改善地力，文旦甜美又好吃！

游爸爸游胡興心有餘悸地說，他當時在果園噴殺蟲劑，突然高壓塑膠管爆管，五月的大熱天穿短袖、皮膚毛細孔打開，他從頭到腳都被藥水淋濕，不到半小時陷入昏迷，被送至急診並住院一星期。游胡興說，到現在還在吃中藥調養，因為「肝都壞了了」。

老父親農藥中毒，在北部從事電機工作的游振葦回家看到爸爸住院，很不忍心，提議「以後改種有機的好嗎」？游胡興立刻就贊成了，兼營瓦斯行的游胡興還拿出老本，挹注兒子的有機夢想。

游振葦說，他剛回來時四處請教前輩，也找花蓮農改場協助學習有機的技術及觀念，冬季修剪的枝條、果園落果，一般農友通常隨意棄置，游振葦收集以來做堆肥及酵素來施肥，效果出奇的好；較粗大的枝幹拿來燒熱水、蒸餾香茅油來除蟲，他還收集木材燃燒產生的黑煙，冷卻後得到木醋液，以及木材的灰燼，都可用於土壤改良。

果園內看似「雜草叢生」，其實是他和花蓮農改場合作的「草毯」研究，栽種包括馬蘭、鴨舌癀、魚腥草、仙草、黃花蜜菜等，可吸引瓢蟲、草蛉、蜘蛛、寄生蜂居住，順便幫忙清除文旦果樹的害蟲。游振葦說，今年夏季特別熱，長時間都不下雨，草地底下的土壤不會完全乾掉，減少蒸發，可以節省人工成本。

果園今年獲得慈心有機驗證，在他細心照顧下，今年文旦品質、產量比去年還好，每公頃上看四萬台斤、甜度十度左右。他說，有機栽培且自然熟成的文旦特別強健，也不容易落果，雖然外表被薊馬咬過醜了一些，但剝開外皮，甜美的果肉就能嚐到他用心種植的成果。