〈北部〉花蓮文旦減產價揚 有機驗證貴1倍

2017-09-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕再過一個多月就是中秋節，文旦也進入採收季，花蓮縣境內栽種文旦柚的面積上千公頃，但絕大多數都是慣行栽培，有機的面積僅一％，想吃到有機、沒有農藥的文旦並不容易，有機文旦的價格是慣行文旦二倍；瑞穗鄉農會表示，受到今年減產影響，十台斤裝文旦禮盒平均價格漲價，漲幅約卅至五十元。

農糧署東區分署統計，截至今年七月底截止，全國的各種農產品通過有機驗證的面積，達到七千一百六十四公頃，花蓮縣的有機驗證面積就有一千四百廿二公頃，占全國的十九．八％，包括水稻、蔬菜、黃豆、文旦等作物都有，其中「果樹」通過有機驗證面積共六十八公頃。

即將到來的中秋佳節，消費者想買有機驗證文旦卻不容易，東區分署副分署長陳吉村說，花蓮縣目前有通過有機驗證的文旦園為十二公頃，只佔縣內文旦栽培面積的一％；混作柑橘、蔬菜的有機文旦園則有五十公頃，有機文旦的價格則是一般慣行農法文旦的二倍。

瑞穗鄉農會表示，花蓮的文旦產地集中在瑞穗鄉，面積八百公頃，一般慣行農業有使用農藥，每公頃產量約八萬台斤，總產量為六千四百萬台斤，因數量太多，超過一半交給批發商出售，剩下才是農民自售。有機文旦產量則直接砍一半，每公頃產量約四萬台斤，因此價格較高屬於必然。

農會表示，上個月盤商來收購，批發價從一台斤十八元起跳，目前則有喊到一台斤廿八元；至於去年同期的批發價僅十五、六元左右，盤商收購價幾乎是去年二倍。而農民透過網路自售的文旦，則依品質每箱十台斤價格三百元起跳，特級老欉文旦一箱售價五百元到六百元；有機文旦價格一箱賣六百元起跳，如有機老欉文旦特級品，售價一箱九百元、一千元，價格是一般慣行文旦二倍。