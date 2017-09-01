〈北部〉苑裡稻田彩繪 耶老、麋鹿登場

2017-09-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮著名觀光景點「稻田彩繪」，隨著第二期稻作開始插秧，也更換新的圖騰，苑裡鎮農會改以耶誕老人、麋鹿為彩繪主題，如今已經成形，觀賞時間預估可以維持到十月底，歡迎各地遊客前往觀賞。

苑裡鎮農會於每年一、二期稻作期間，會利用綠、黃、白、紫等四色水稻種出美麗圖案，吸引不少遊客參觀，連台北市長柯文哲也曾經到訪，讓稻田彩繪的知名度更響亮。之前也曾經彩繪一度爆紅的黃色小鴨大受好評，今年第一期稻作期間則以受到重視的保育類動物石虎為主題，也吸引大批民眾前往參觀。

由於以往的觀景台為木造建築，可能具有潛在危險，苑裡鎮農會今年利用貨櫃屋搭建新的觀景台，並設計動線「一進一出」，讓往年觀景台「塞車」情況不再重現，而且觀景台緊鄰農會愛情果園，將吸引更多遊客到果園參觀。

苑裡鎮農會推廣股表示，以前第二期稻作多利用十二生肖為主題彩繪，但是近年來為了讓稻田彩繪圖形多樣化，所以開始彩繪不同主題，今年嘗試以耶誕老人及麋鹿為主題，也是考量到兩者相當受歡迎，而且模樣可愛。

前往觀賞的劉姓遊客說，能夠看到稻田出現不同圖案真的很特別，所以常常前往觀賞，拍照留念；許姓鎮民說，稻田彩繪已經成為苑裡鎮出名的景觀，假日不時可以見到攤販擺攤，他也常介紹外地友人前來體驗。