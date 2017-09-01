〈北部〉彭國彰室內配線 為苗農奪全國首金

2017-09-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗農工電機科畢業生彭國彰，歷經中區分區賽脫穎而出以第一名晉級全國技能競賽，來自單親、隔代教養家庭的彭國彰，在三天比賽過程，展現毅力、耐力，挑戰室內配線職種社會組，打敗明星學校學生、業界菁英等拿下金牌，為苗農創校七十三年以來首次獲得全國技能競賽室內配線職種金牌。

苗農校長謝世宗說，行政院勞動部第四十七屆全國技能競賽，選手要先通過分區預賽選拔，再進入全國決賽，彭國彰經過苦練，取得中區冠軍，而室內配線職種又是所有賽事中，最多人競爭且高強度職種之一，彭國彰能從各分區好手及業界菁英中摘金，相當不易。

家住銅鑼鄉的彭國彰，花了二年時間搭火車、公車到校苦練，他說，上月中旬的決賽過程，遭遇到了崗位配置的不習慣、導線卡住等困境，但他抱著盡力一搏的奮戰精神，持續衝刺到競賽的最後一刻，幸好前兩天所遭遇到的難關逐一突破，直至結束的鈴聲響起，他知道自己已盡力了。

指導老師林高永說，這項比賽分工業配電、室內配線及故障檢修三個項目，每個模組必須在五個半至六個半小時內完成，彭國彰展現了專業的技能、耐力及毅力，技壓群雄奪金，有機會爭取二○一九年前往俄羅斯喀山參加第四十五屆國際技能競賽的門票。

由祖父母一手拉拔長大的彭國彰說，這次奪得金牌，真的很開心，也一圓阿公、阿婆的期許，如願考上國立聯合大學電機工程系。

林高永說，彭國彰即使已畢業，但他一有空還回到科裡幫忙，甚至傳承比賽經驗給學弟妹，盡一分心力，相當乖巧懂事。