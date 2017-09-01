〈北部〉竹市古蹟取水口內部修復 想參觀再等等

2017-09-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市市定古蹟「自來水汲筒室與取水口」古蹟修復工程，原本預定去年完工，但因變更設計，最近才完成修復，九十年前古樸的新竹水道和高聳的汲水筒室現身，讓人得以一窺古蹟原貌，不過因為修復經費僅夠進行內部整理，將等爭取經費改善戶外景觀後，才會開放民眾參觀。

變更設計停工三次 工程延宕年餘

「自來水汲筒室與取水口」修復工程一○四年二月動工，原定去年一月完工，但工程延宕一年多，終於在六月修復。

新竹市文化局文資科長林曉華說，因為施工單位去年施工挖土時發現舊有的坡崁遺跡，辦理變更設計而停工；後來又發現土方量不同，再辦變更設計，共停工三次，但已在六月初完成修復。

文化局表示，這處古蹟顯示新竹市早在九十年前就有水道建設，在日治時期大正初年、一九二五年開工，一九二九年完工通水，可說是大正時期台灣水道設施的代表。

當時日本總督府規劃的水道建設，是沿著頭前溪隆恩圳，埋設集水井收集源水，再通過導水管流入唧筒井，經由唧筒室中的「柴油內燃機」唧筒，抽到十八尖山山腰的分水井，沉澱、過濾供飲用。

此次文化局進行的修復工程包括唧筒室立面、外觀、屋頂、唧筒井及周邊環境，唧筒室也保留部分柴油發電機設施殘跡，古樸高聳的外觀已立現，但因未對外開放，請民眾勿闖入。

爭取經費 改善戶外景觀後才開放

林曉華說，文化局還會再爭取文化部城鎮風貌的經費，明年改善戶外景觀，完成後再對外開放，讓市民了解新竹市自來水系統發展歷史的軌跡。