〈北部〉桃園首座公民會館 中壢啟用

2017-09-01

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市第一座「公民會館」昨天在中壢啟用，市長鄭文燦出席啟用典禮表示，中壢區公民會館位於中平商圈，原為地方稅務局中壢分局的倉庫，將提供公民團體使用，也作為石頭里、中建里里民集會所，可以舉辦活動、展覽、課程等。

鄭文燦表示，市府在中壢、桃園、平鎮及新屋規劃設置四個「公民會館」，另三處會館預計九月底前啟用，這三處都是民眾服務社舊廳舍，經市府協商後歸還，為了彰顯「還地於民」的概念，規劃為「公民會館」，也讓舊商圈得以活化。

鄭文燦說，中壢火車站一帶的舊名為石頭庄，是中壢歷史的起點，充滿人文風味，也是交通樞紐，是中壢區的首善之區。中壢鬧區缺乏市民活動空間，市府選擇位於中平商圈的地方稅務局中壢分局倉庫，基於資產活化、空間有效利用的原則，請地方稅務局配合將檔案室遷移，留下約七十坪空間，市府編列四百廿萬元，由中壢區公所進行結構補強及室內整修工程，活化為「小而美」的活動中心。

即起推出中壢老照片展

中壢區長林香美表示，中壢區公民會館未來可提供民眾或團體辦理公共議題相關的演講、課程與活動，也作為周邊各里辦理藝文研習、讀書會等學術知性活動並可作為集會場所。

昨天的啟用典禮安排邀請穿著異國服裝的新住民到場表演舞蹈，場面溫馨、熱鬧，即日起推出中壢區老照片展。