〈北部〉台灣原生艷紅鹿子百合 大溪白石山現蹤

2017-09-01

曾被評為嚴重瀕臨滅絕物種

〔記者李容萍／大溪報導〕每年的八至九月間是台灣原生「艷紅鹿子百合」盛開時節，「艷紅鹿子百合」生長在向陽的峭壁岩石坡地，由於生長環境嚴苛，加上人為濫採，被「國際自然保護聯盟（ＩＵＣＮ）」評估為嚴重瀕臨滅絕物種；近日有民眾在大溪區慈湖附近陡峭的白石山坡地上發現「艷紅鹿子百合」，由於花期只有短短七、八天，吸引山友、花迷探尋，並在網路分享最新花況。

桃園農業改良場台北分場助理研究員吳婉玲表示，台灣有四種原生百合，分別為鐵炮百合、台灣百合、艷紅鹿子百合及野小百合（或稱細葉卷丹百合），其中以艷紅鹿子百合最為稀有與珍貴，其花朵特別艷麗，極具觀賞價值，被譽為「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」及「亞洲最美麗的百合花」，盛開時鮮紅奪目，後逐漸轉為淡紫而凋謝，結成果實。

「艷紅鹿子百合」的原生地原本廣布在大溪白石山，新北市石碇、萬里、平溪等地區，但近一、二十年來棲地因開發消失，加上物以稀為貴，坊間一片葉子喊價一百元，一顆種子動輒喊價五百元，一株幼苗更要價二、三千元，因原生地狹隘，又經人為濫採，野外族群數量銳減，只剩幾千株。

白石山 一年只開出150餘朵

吳婉玲說，據估算白石山的「艷紅鹿子百合」一年可能只開出一百五十至二百朵，因為是零星生長在陡峭的岩石上，若不仔細觀察還找不到。

新北市政府農業局近幾年與地方組織及社區合作，積極復育豔紅鹿子百合，也致力於宣導保育觀念，坊間也有育苗場以人工培育豔紅鹿子百合銷售。

艷紅鹿子百合雖然因此暫時解除瀕臨滅種的危機，但吳婉玲說，還是生長在野外峭壁上的艷紅鹿子百合型態最美，也提醒山友、花迷賞花就好，千萬別採走，免得艷紅鹿子百合在世上消失。