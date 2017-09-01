〈北部〉不准冬山松樹門湧泉整治 水利會長被批土皇帝

2017-09-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉松樹門湧泉池底淤積，鄉公所要砸九百萬元整治，經費到位後，農田水利會尚未點頭，整治計畫急喊停，地方人士痛批水利會長許南山是「宜蘭的土皇帝」；許南山回應，松樹門湧泉是灌溉使用，非遊憩用地，不適合做觀光使用。

松樹門湧泉位於冬山鄉鹿埔村，終年湧泉不斷，水質清澈豐沛，早期是附近居民洗衣、灌溉用水主要源頭，主管機關是水利會。

冬山公所推遊憩 砸900萬經費

鹿埔村一帶有不少養殖池，松樹門湧泉目前水量已不如前，水池出現泥沙淤積，鄉公所推出「遊憩據點特色加值計畫」，編列九百萬元預算，打算新建涼亭、增設環池步道、綠美化。

冬山鄉長謝燦輝、鄉代會副主席陳鏗芳等人昨天勘察，希望重現松樹門湧泉風華，謝燦輝說，湧泉改善工程完成土地鑑界，進入發包階段，周邊環境整治完成後，將成為新興戲水熱區。

地方人士轟水利會 將發起抗爭

鄉公所原本預計八月中旬發包施作，不料，水利會發函認為整治工程會減少水域面積，若新設親水空間，遊客戲水有安全疑慮，不同意湧泉整治，消息傳出，招致地方反彈聲浪。

黃姓村民不滿說，居民對湧泉再造等了許久，好不容易經費有譜，準備整治之際，最後一關卡在水利會，先前辦過多場次說明會，未見水利會表達意見，現在卻說不；地方人士轉傳LINE訊息，轟許南山一手遮天，阻斷地方建設，是「宜蘭的土皇帝」，冬山鄉將發起大規模抗爭行動。

許南山：屬灌溉用途 有安全疑慮

水利會長許南山解釋，松樹門湧泉屬灌溉用途，沒有常設救生員，開放戲水後，安全誰來負責？基於安全、水域設施及水源保護立場，建議整治計畫再作修正。

至於被指為「宜蘭的土皇帝」，許南山回應，水利會依法行政，他將概括承受，並指湧泉改善必須回歸專業，「不能先射箭再畫靶，然後拿一紙公文要水利會接受」，此舉不符行政程序，更是強人所難。