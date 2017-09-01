〈北部〉竹市府3位新首長 今上任

2017-09-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府三名局處首長異動，今天上任。市長辦公室機要秘書吳甲天接任產業發展處長、工策會總幹事白舒樺接任行政處長、教育處副處長李芳齡升任教育處長。衛生局長仍懸缺，暫由副局長楊清媚代理。

白舒樺原是電視台主播，主持活動讓人印象深刻，在工策會總幹事任內主辦「微醺時刻與甜蜜食光」，成功打響工策會口碑，成為市府結合工商界行銷新竹市的重要推手，接下行政處長一職，將展現媒體及行銷方面的專才。

曾在高鐵公司及遠東航空公司任職的吳甲天，有豐富的民間企業經驗，也曾任民代助理，具溝通能力；市長林智堅期許他推動舊城區的青年就業與深耕在地企業，讓新竹市成為青年返鄉就業的基地。

因前處長請辭出缺的教育處長，由副處長李芳齡接任，她在教育處服務十多年，熟悉各項教育業務，也是市長林智堅推動「新校園運動」的重要推手，行政資歷豐富，行事穩健。

至於衛生局長一職，因前局長請辭仍懸缺，林智堅強調已在尋覓適當人選，會繼續推動兒童醫院的興建與後續營運計畫。

原行政處長黃采緹來自民間企業，因另有生涯規劃離開市府團隊，未來將回到企業界服務；原產業發展處長翁義芳是唯一留任的前市長許明財市府團隊政務官，協助林智堅推動產業創新發展等，因已屆齡，想回高雄陪家人，告老還鄉。