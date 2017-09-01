〈北部〉105年度後龍鎮短絀2359萬 苗縣唯一

2017-09-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕監察院審計部公布去年度苗栗縣十八鄉鎮市財務審核資訊，其中針對各鄉鎮市公所歲入、歲出餘絀情形分析，目前有十七個鄉鎮市公所累計賸餘，僅後龍鎮公所出現短絀情形，短絀金額達兩千三百五十九萬。

後龍鎮公所主秘林澄清指出，由於鎮內納骨塔於一百年因為違反法令，苗縣府要求鎮公所不得販售塔位，相較於其他鄉鎮市公所都有納骨塔作為金雞母帶來收入，後龍鎮庫要開源相對比較困難，主要歲入還是課稅收入約一億五千多萬。

林澄清強調，為了順利推動政務運作，鎮公所向後龍鎮公有的公務基金借款約四千萬，所以這兩年才會出現短絀狀況，不過鎮公所努力節省支出，讓短絀數目逐漸下降，未來會持續努力，除了節流也會想辦法開源。

去年審計部公布前年度的鄉鎮市財務審核資訊時，當時候龍鎮公所就短絀兩千七百零五萬，為苗栗縣之最，今年短絀數目雖然降低，仍是苗栗縣唯一歲入、歲出短絀的鄉鎮市公所。

相較之下，苗栗市公所賸餘三億三千兩百六十萬元最多，頭份市公所三億一千六百九十三萬餘元次之，而竹南鎮公所則有一億八千七百一十八萬元排名第三，財務狀況都相對健全許多。

林澄清表示，目前正積極規劃納骨塔重新開放販售，希望苗縣府能早日審核通過申請，就能挹注鎮庫，且目前短絀原因是向鎮內公務基金調度借款，屬於內債，鎮公所並無外債，推動政務也會多方面爭取補助，避免影響鎮民權益。