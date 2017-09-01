〈北部〉台鐵富岡車輛基地 廢零件變裝置藝術

2017-09-01

〔記者李容萍／楊梅報導〕占地五十二公頃的台鐵富岡車輛基地，前身是台北機廠，被鐵道迷稱為「火車醫院」，除了有先進保修設備，基地於二○一三年一月從台北遷來楊梅富岡，所有裝置藝術也跟著遷來，有各式機器人、阿帕契直升機及白鶴、火雞等造型，還有車輪做成的椅子等，為基地增添美景，市府文化局也規劃作為明年地景藝術節的主場地之一。

台鐵台北機廠廠長林孟春表示，這些美化基地環境的裝置藝術作品維妙維肖，都是台鐵員工自行製作的，參與的員工全因興趣無師自通，利用時間摸索製作技巧加上創意，所有裝置藝術作品的材料也都利用報廢的零件，包括柴電車車輪、活塞、汽缸與維修工具等，製作的員工多半已經退休，對於作品能繼續留在基地展出，都認為可留下美麗回憶。

富岡鐵道藝術園區 明年完工

台鐵規劃斥資五十三億元整建「富岡車輛基地」，市府要求提撥其中一％、約五千三百萬元經費，並自行編列二千七百萬元，將結合富岡火車站周邊和富岡老街等地，以八千萬元推動「富岡鐵道藝術園區」計畫，目前由文化局進行初步景觀規劃，預計明年八月完工。

配合「富岡鐵道藝術園區」啟用，文化局也規劃明年八、九月舉辦的「桃園地景藝術節」主場地之一設在楊梅富岡，計畫從富岡車站經富岡老街到富岡車輛基地，設置十一座裝置藝術串連成帶狀景點，屆時富岡車輛基地周邊將更有「看頭」，可成為楊梅觀光、遊憩的新景點。