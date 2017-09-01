〈北部〉撕小廣告 今起換市民卡儲值金

2017-09-01

每兩公斤可儲值50元

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府環保局今年八月推動「桃樂資收站」，民眾攜帶回收物到十三區環境清潔中隊的資源回收站，回收所得可儲值在市民卡，由於成效良好，環保局決定擴大推展到「隨手撕小廣告」活動，原本民眾撕兩公斤小廣告可兌換五十元超商禮券，從九月開始，可選擇將五十元儲值在市民卡中，可用來購物、繳納規費、搭公車、騎YouBike等。

環保局長沈志修表示，為鼓勵民眾隨手撕小廣告（見圖，環保局提供），環保局從二○一五年八月起舉辦撕小廣告換超商禮券活動，統計這兩年來已透過民眾撕除七萬○三九○公斤的違規廣告單，兌換約一七○餘萬元禮券，相當於撕除了七○三萬件違規廣告物。

環局準備百萬儲值金

沈志修說，市民卡具有電子錢包功能，可在超商等地購物、支付各項交通工具費用甚至繳納政府規費，使用非常方便，環保局從九月起將撕小廣告活動也納入市民卡儲值範圍，已經準備了百萬元的儲值金，鼓勵市民隨手撕廣告，讓桃園市更美麗。

沈志修表示，環保局今年已對違規廣告物依電信法停話三五四五件，依廢清法告發四七七件，也呼籲民眾，除了隨手撕小廣告換儲值金，更不要撥打廣告電話，讓違規廣告物失去宣傳效果。

環保局指出，環境清潔稽查大隊每天約有一五○名人力負責巡查市容及違規廣告稽查處分與撕除工作，今年來已清除違規廣告物約八十萬件，相當於每個月清除十萬件；而民眾撕小廣告，兩年來撕除七○三萬件，相當於每個月三十萬件，能量是稽查人員的三倍，相當於四五○名稽查員在巡視街頭。

兩年來 已發出170餘萬元

沈志修說，稽查員平均月薪約四萬元，年薪以十三．五個月計算約五十四萬元，四五○人的年薪達二億四千三百萬元，而辦理撕除小廣告活動，清除量是一五○個稽查員的三倍，兩年僅發出一七○餘萬元，絕對划算。