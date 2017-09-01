〈中部〉中元將至 食品抽驗3件不合格

2017-09-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中元節將至，衛生局昨天公佈抽驗市售粿類、禽肉、水果、素三牲、蜜餞食品等共一百七十一件的結果，有三件不合格，有店家的草仔粿驗出防腐劑，及香蕉、烏骨雞分別有農藥、動物用藥殘留超標，分別開罰或移請源頭廠商所轄投、彰縣府查辦。

衛生局指出，西區的阿琴龜粿專賣店的「草仔粿」驗出防腐劑，去水醋酸○．二九g/kg（標準為不得檢出）、太平區的世界甜水果行「香蕉」驗出農藥殘留，芬佈賜○．二五ppm（標準為不得檢出）、以及東區日興雞鴨行「烏骨雞」檢出動物用藥，三甲氧芐氨嘧啶○．一七ppm（標準值〈○．○五ppm）皆不合格。

衛生局依違反食安法裁罰阿琴龜粿專賣店三萬元，另外香蕉及烏骨雞分別移至源頭廠商所轄南投縣衛生局、彰化縣農業處後續查辦。

衛生局指出，食品添加物防腐劑「去水醋酸」可使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油，標準值○．五g/kg以下，但不可使用於糕粿類產品。去水醋酸如長期過量食用，可能損害肝、腎及神經系統等。農藥「芬佈賜」是殺蟎劑，接觸量大時可能會引起頭痛、頭昏、噁心及嘔吐；動物用藥「三甲氧芐氨嘧啶」屬廣效性殺菌劑，民眾若食用過量，可能出現蕁麻疹、過敏不適、噁心、嘔吐等症狀，嚴重時甚至可能影響腎功能。