〈中部〉四張犁萬善堂1300桌封路普度 供品助弱

2017-09-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕洲際棒球場旁的北屯區四張犁萬善堂昨天舉行盛大的普度法會，封路開辦近一千三百桌，祭祀該廟納骨塔數千位有主祖先、無名孤魂，後代子孫、信眾前來祭拜，場面盛大。現場法會超拔祖先、普度好兄弟，祈求地方平安、順利，許多供品會後也將贈送給弱勢民眾。

石頭公萬善堂有近八十年歷史，近數十年來每年農曆七月舉行盛大普度法會，昨天綿延三百公尺的供桌擺滿供品，場面盛大熱鬧。早上由法師帶領誦經行禮，為祖先舉行超拔科儀、下午進行普度好兄弟法會，為祖先、好兄弟誦經迴向功德。

5里共同參與 供桌綿延300米

今年萬善堂開辦近一千三百桌普度，由當地四民里和周邊仁美、仁和、后庄、同榮里共同參與，是每年地方盛事，參加辦桌祭拜里民在法會後可將供品領回，未領回則由廟方分送給五里的弱勢戶。經營洲際棒球場的午資集團和迷你蛋園區的好運來宴展中心也各認養一百桌，午資會後將供品送給南台中家扶中心的受扶助家庭。

萬善堂管理委員會祭典組長、四民里長江麗慧表示，石頭公萬善堂原本設址長生巷，隔壁就是台中市三十二公墓，祭祀各路無名孤魂，在崇德路闢建後，七十一年遷移該址，公墓也改建成洲際棒球場，部份公墓骨骸收納於此。

萬善堂納骨塔有數千位亡者安置，隨著安置往生人數增加，每年中元普度法會日漸盛大，十幾年來開辦千桌祭祀祖先及各路鬼神，後代子孫湧入會場準備各式供品祭拜，場面浩大。