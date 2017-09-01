〈中部〉結合衛所醫師 二水試辦「不老健身房」

2017-09-01

明年底彰縣一鄉鎮一據點

〔記者張聰秋／彰化報導〕偏鄉健身場地匱乏，為讓長者就近上健身房，彰化縣衛生局今年在偏鄉地區試辦健身計畫，在二水鄉衛生所打造十坪大的健身房，提供平衡板、槓鈴、健身車、多功能訓練機、伸展區等設施，更棒的是，衛生局結合衛生所醫師和衛生局運動指導員，為長者和社區居民量身打造運動課程，希望明年底前，全縣廿六鄉鎮市完成「一鄉鎮一據點」。

彰化縣與南投縣交界的二水鄉，位處彰化縣東南角，距離彰化市車程約六十分鐘，是縣內臨山的偏遠鄉鎮，到今年七月底止，二水鄉人口有一萬五三七七人，六十五歲以上老年人口三三六七人，佔該鄉人口比例二一．八%，已是高齡化鄉鎮。

醫師看診兼開運動處方箋

衛生局長葉彥伯表示，「不老健身房」善活用衛生所現成空間打造而成，針對老人配置健身器材，加上專業運動指導員，結合臨床醫師評估，全國僅此一家，未來會針對六十歲以上社區民眾，從體能檢測到體能訓練，給予一系列評估及訓練課程，增強長者肌力、預防衰弱及跌倒，為個人量身打造運動「處方箋」。

葉彥伯指出，長者最怕跌倒，規律的運動或保持動態的生活型態，是目前醫界公認有效可減少跌倒的方法。衛生局保健科長姚玉津說，衛生所利用每週三上午看診時間，醫師看病同時，視個人狀況額外開立免費的運動處方箋，費用僅有看門診的部分負擔五十元，設備使用免費。

第一間不老健身房硬體設備六萬元，提供適合長者輕量級運動的輔助器具，是專為銀髮族量身打造的運動天地。衛生局安排局內運動指導員從旁協助長者使用運動器材，同時著手招募運動指導員，擴及未來陸續成立的據點。