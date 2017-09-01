〈中部〉嘉市校園防毒 家長可領免費試劑

2017-09-01

本學年度起 每校5個

〔記者王善嬿／嘉市報導〕新興毒品層出不窮，學校、家長聞毒色變，就怕孩子不慎染毒，嘉義市學生校外生活輔導委員會（簡稱校外會）為加強防制毒品，一○六學年度起提供全市廿一所國中、高中職毒品檢驗試劑，每校五個，可用於檢測K他命、搖頭丸，如家長觀察孩子行為異常、疑有吸食毒品，可免費到校領取回家檢測。

嘉市校外會教官蕭其昌表示，針對曾吸毒的學生、中輟後復學學生、有事實足認具吸毒嫌疑的學生、有必要尿液檢驗且取得家長同意書的學生、學校編制內校車駕駛等特定人員，每個月臨機篩尿檢驗。

他指出，去年八月到今年六月數據顯示，十五名涉吸食毒品的國中、高中職學生，十三人用K他命、一人用新興毒品、一人用搖頭丸，吸食K他命仍為大宗。

蕭其昌表示，部分家長怕孩子染毒，又不希望學校檢驗，讓孩子被貼標籤，校外會才希望藉由提供各校試劑，讓家長可到校登記領取，如家長願意，可通報學校檢測結果，校外會將介入輔導學生，第一波試劑被領取完畢的話，校外會尚有一百份備用。

不過，有教師質疑，領試劑回家檢測的反毒效果，端看家長是否願意配合，若家長不通報，也很難落實。

嘉義市毒品危害防制中心綜合規劃組長及轉介服務組長何宛青說，嘉市藥局尚無販售毒品檢驗試劑，家長想自行篩尿仍要透過學校、校外會領取試劑。